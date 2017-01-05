Ненужные подарки приносят неприятности: как вернуть их в магазины?

Новогодние и рождественские праздники сопровождаются определёнными традициями: поцелуй, объятия, обмен подарками, вежливая улыбка в ответ. И возврат ненужных подарков в магазин. Как сделать возврат наиболее выгодным и простым? И каков он, самый лучший подарок? Дарить и получать подарки под Новый год – добрая традиция. Но часто Дед Мороз в лице ваших родных и близких не оправдывает ожиданий. И, проснувшись утром 1 января, вы обнаруживаете под ёлкой кладбище ненужных подарков, которые, как говорится, «ни уму, ни сердцу».



Минчане:

Часто дарят ненужные подарки. Например, статуэтки, шкатулки, всякие такие вещи.

В новогодние праздники дарят много ненужных подарков, лучше их не дарить. На праздники дарят ненужные подарки. Всякие безделушки, посуду ненужную. Кстати, в США и некоторых странах Европы первые недели после Нового года называют «днями ненужных подарков»: толпы людей спешат в магазины возвращать полученные дары. Действительно, что делать со второй микроволновкой, третьим утюгом или десятком колючих свитеров странной расцветки? С этими вопросами часто стали обращаться к юристам и белорусы. Ольга Иващенко, начальник юридического отдела Городского общества защиты потребителей:

После встречи Нового года количество потребителей не уменьшается, в наше объединение обращаются люди с просьбой оказать какую-то помощь и дать консультацию в отношении тех или иных товаров. В основном, это – товары бытового назначения, электробытовые товары, которые наши потребители приобретают с целью преподнести своим друзьям, знакомым и родственникам. В том случае, если подарок не пришёлся по нраву, вернуть деньги, пущенные на ветер, поможет закон «О защите прав потребителей». Алгоритм возврата прост: достаточно посетить магазин и обратиться с соответствующей просьбой к продавцу. Деньги вернут, но только, если данный товар подлежит возврату.



Ольга Иващенко, начальник юридического отдела Городского общества защиты потребителей:

Однако хотелось бы отметить, что есть определенные виды и категории товаров, которые могут подлежать обмену и возврату, а могут и не подлежать. Не подлежат обмену и возврату ювелирные украшения, сложные технические товары, товары от сети переменного тока, чулочно-носочные товары, товары из полимерных материалов, которые имеют отношение к посуде или упаковке. Но в этом случае имеются и исключения. Те товары, которые у нас герметично упакованы, в том числе, и игрушки детские, они будут подлежать обмену и возврату.

Кстати, очень часто во время распродаж в магазинах можно встретить объявление о том, что купленные по акции уцененные товары вернуть нельзя. Подобная информация – всего лишь маркетинговый ход. Вас вводят в заблуждение. Никаких ограничений на возврат и обмен товаров, купленных на распродаже, в законодательстве нет. И, если приобретенный по акции товар не устраивает – смело несите его обратно в магазин. Главное – не забывать о сроках возврата и, если знак внимания был оказан под Новый год, избавиться от ненужной вещи необходимо аккурат к Старому Новому году. Ольга Иващенко, начальник юридического отдела Городского общества защиты потребителей: Подлежат обмену и возврату товары в течение 14 дней, в случае, если в них сохранены потребительские свойства и качество товара. Необходимо обращать внимание и при возможности требовать предоставления кассового чека. При возникновении спорной ситуации потребителю будет легче вернуть или заменить приобретенный товар.

Психологи утверждают: ненужные подарки несут с собой отрицательную энергетику и способны принести неприятности. Важен не столько сам подарок, сколько эмоции, которые в него вложили. Из чего можно сделать вывод, что плюшевый новогодний заяц, сшитый собственными руками лично для Вас, способен стать Вашим талисманом на долгие годы. А вот дорогой подарок от человека, в симпатии которого Вы не уверены, может погрузить вас в череду неприятностей и неудач. Всё дело в энергетике подарка. А это значит, что складировать непонравившиеся презенты точно не стоит. В том случае, если в магазин подарок вернуть не получается, его можно передарить или продать на многочисленных постпраздничных барахолках. Не запрещается и отнести вещь в благотворительную организацию. Кстати, согласно опросу, который проводился в ноябре 2016 года, самый желанный подарок на Новый год для россиян – деньги. Именно такой подарок пожелали получить 67% респондентов. Мы, в свою очередь, решили выяснить, что желают получить в подарок на праздники белорусы.



Минчане:

Самый лучший подарок – когда собирается тёплая хорошая компания и отмечают все Новый год.