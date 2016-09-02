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Особенности движения транспорта в День города в Минске

02 сентября 2016 18:18
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Новости Беларуси. На прогулку в центр Минска в эти выходные лучше отправиться пешком. В частности, на фейерверк-шоу возле Дворца спорта лучше прийти заранее, чтобы увидеть зрелище с выгодных ракурсов.

В это время на улицах Сторожевской и Немига будет запрещена стоянка и парковка.

С 12.00 до 13.00 нельзя будет проехать по улице Столетова.

Некоторые магистрали временно будут закрыты для автомобилистов и 4 сентября, во время Минского полумарафона. По его маршруту до финала поставят на паузу движение всех видов транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # День города в Минске-2016

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