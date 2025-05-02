Ровно 80 лет назад советские войска взяли Берлин

2 мая – памятная дата военной истории. В этот день в 1945 году под победными ударами советских войск пала столица фашистского «рейха» – Берлин. До 80-летия Великой Победы ровно неделя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, как важно сохранять историческую правду и память о тех событиях, говорили в начале недели в Волгограде во время Международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания в своей мощной речи расставил акценты и обозначил неоспоримые факты. Глава нашего государства особо подчеркнул: для защиты исторической памяти надо делать еще больше.
Берлинская стратегическая наступательная операция началась в середине апреля 1945 года. Именно она завершила Великую Отечественную войну полной и безоговорочной Победой Советского Союза над фашистской Германией. В самом крупномасштабном сражении в мировой истории с обеих сторон участвовали около 3,5 миллиона человек. Финальный шаг к Победе был сделан силами войск трех фронтов: 1-го Белорусского под командованием Георгия Жукова, 2-го Белорусского под началом Константина Рокоссовского и 1-го Украинского под командованием Ивана Конева. Неоценимый вклад внесли также 18-я воздушная армия, три корпуса войск ПВО, Днепровская военная флотилия. В ходе этой операции Красная армия 2 мая захватила столицу Третьего рейха – Берлин. Сокрушила последние и наиболее мощные силы противника, что привело к его капитуляции всего через семь дней. Война, таким образом, победоносно завершилась. За мужество и героизм, проявленные в ходе операции, медалью «За взятие Берлина» отмечены тысячи военнослужащих.