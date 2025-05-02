Ровно 80 лет назад советские войска взяли Берлин

2 мая – памятная дата военной истории. В этот день в 1945 году под победными ударами советских войск пала столица фашистского «рейха» – Берлин. До 80-летия Великой Победы ровно неделя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как важно сохранять историческую правду и память о тех событиях, говорили в начале недели в Волгограде во время Международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Александр Лукашенко в ходе пленарного заседания в своей мощной речи расставил акценты и обозначил неоспоримые факты. Глава нашего государства особо подчеркнул: для защиты исторической памяти надо делать еще больше.