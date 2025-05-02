В «БелЭкспо» открылось арт-пространство к 80-летию Победы

В год 80-летия Победы – особый формат готовят на площадке Минского международного выставочного центра: летопись в письмах и артефактах из коллекции музея истории Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арт-пространство к большому празднику – это четыре тысячи квадратных метров. Проект призван помочь посетителям глубже понять ужас тех страшных лет и оценить подвиг советского народа.

Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:

На такие площади с такими выставками никогда раньше не заходили. 200-300 квадратных метров, может быть. Но чтобы вот именно настолько монументально, настолько масштабно, это действительно первый случай, можно сказать, в истории суверенной Беларуси.

Посетить выставку можно будет до 5 июля. Проект амбициозный, интересный и концептуальный.