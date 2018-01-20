В Могилёве залиты около 20-ти катков: благодаря прямой линии местные власти быстро отреагировали на просьбу горожан

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии в формате рабочей субботы. Количество обращений чуть меньше, чем в обычный выходной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Могилевский горисполком позвонили всего семь человек, вместо обычных двух-трех десятков. В этот раз жителей областного центра волновали не только традиционные вопросы, связанные с ЖКХ и строительством. Но и с погодой. Половина календарной зимы позади, а катки в городе так и не залиты.

Николай Захаренко всегда за активный отдых. Летом велопрогулки, зимой катание на коньках. Но в этом сезоне на лёд выйти пока не удавалось.

Николай Захаренко, житель Могилёва:

Вот вроде снег выпал, и морозы начались. Хотелось бы в городе Могилеве покататься на коньках. Не только самому, но чтобы и дети, и внуки катались. Информации о работе катков в городе было мало. Позвонил на горячую линию.

На том конце провода ответили – в городе уже залиты два десятка катков. В основном в спальных районах. Но информации об этом действительно маловато.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Этот каток в центре города работает уже два дня, и наплыва посетителей пока нет. Но в отсутствии ажиотажа есть и плюсы. По крайней мере, для тех, кто кататься на коньках не большой мастер. Есть место, где падать.

Стадион «Спартак» одно из двух мест в Могилёве, где заливают большой каток. Технология непростая и полностью зависит от погоды. Как только выпал снег вокруг футбольного поля на беговые дорожки вылили 400 кубов воды. Но толщины льда пока не достаточно. Нужно ещё 10 сантиметров. Это уже вторая попытка открыть каток.

Валерий Чернов, директор Могилёвской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2:

Перед новым годом все, что мы залили, счастливо уплыло в ливневую канализацию. Каждый день следим за прогнозом погоды. На следующей неделе вроде погода благоприятная. Ночные морозы будут 10-12 градусов. Думаю, если все так будет продолжаться, к пятнице может к выходным мы откроем и беговые дорожки.

А вот прокат коньков к работе полностью готов. Полторы сотни пар, все размеры и цены как в 2017 году.

Алла Галушко, заместитель председателя Могилёвского горисполкома:

Могилевчане радуются снегу выпавшему. Где-то озабочены тем, как городская власть работает над созданием зон отдыха зимнего. Насколько активно заливаем катки, где можно покататься на коньках, лыжах. Эта работа ведётся, и я информировала могилевчан.