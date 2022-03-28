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В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км

28 марта 2022 07:21
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Новости Беларуси. Долгожданный подарок жителям Могилева. В областном центре появится закольцованная велодорожка протяженностью почти 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км-1

В последние годы велоинфраструктура активно развивается в городе. Третья часть масштабного проекта уже готова. В 2022 году маршрут для «зеленого» транспорта прирастет еще на два километра. На отдельных территориях есть возможность соединить несколько участков велодорожек в единую трассу для продолжительных прогулок велосипедистов.

В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км-4

Юлия Петрова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома:
Горисполкомом разработана концепция, в которой предусмотрена в дальнейшем увязка всех велодорожек в одно единое кольцо, благодаря чему горожане смогут иметь возможность добраться из одного конца города в другой именно по велодорожкам.

В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км-7

Для укладки новых велодорожек уже закуплен материал. Как только позволит погода, коммунальные службы начнут благоустройство велосипедной зоны в парке Подниколье. Кроме того, движение на велосипеде станет возможным после капитального ремонта близлежащих улиц.

# Социальная инфраструктура # общество # Юлия Петрова # Фотофакт

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