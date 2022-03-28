В Могилёве появится закольцованная велодорожка протяжённостью почти 20 км

Новости Беларуси. Долгожданный подарок жителям Могилева. В областном центре появится закольцованная велодорожка протяженностью почти 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы велоинфраструктура активно развивается в городе. Третья часть масштабного проекта уже готова. В 2022 году маршрут для «зеленого» транспорта прирастет еще на два километра. На отдельных территориях есть возможность соединить несколько участков велодорожек в единую трассу для продолжительных прогулок велосипедистов.

Юлия Петрова, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома:

Горисполкомом разработана концепция, в которой предусмотрена в дальнейшем увязка всех велодорожек в одно единое кольцо, благодаря чему горожане смогут иметь возможность добраться из одного конца города в другой именно по велодорожкам.