В Могилёве открыли новый центр дневного пребывания для пенсионеров. Там помогут овладеть компьютером

Новости Беларуси. Восточные танцы, курсы компьютерной грамотности и даже уроки немецкого. В Могилеве открыли новый центр дневного пребывания для пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал четвертым в Ленинском районе и будет обслуживать более 100 человек. Современные пенсионеры не желают засиживаться дома, а готовы на заслуженном отдыхе продолжать вести активный образ жизни, следить за своим здоровьем, заниматься творчеством и учиться. Для этого в центре созданы все условия. Светлые комнаты для кружков, спортивный зал, просторное фойе, есть даже сцена. Более 10 творческих, спортивных и образовательных направлений позволяют каждому посетителю выбрать занятие по душе.

Елена Денисова, заведующая Могилевским отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста:

Популярен у нас кружок компьютерной грамотности, сейчас это очень актуально. Проведение платежей в интернете, пользование гаджетами различными: ноутбук планшет, компьютер – вся техника. Сейчас это очень важно и популярно.

Ирина Показаньева, жительница Могилева:

Все узнала. Вот устройство самого современного компьютера, хоть я и боялась, мы шаг за шагом идем – и мне все смелее и смелее. Я и друзей нахожу, и знания получаю, предела которым нет. Очень спокойная обстановка, и я не стесняюсь не знать.

Светлана Климова, жительница Могилева:

Главное для нас – общение и здоровье. Все-таки дома сам не будешь зарядкой и физкультурой заниматься. А здесь уже для укрепления здоровья очень много значит.