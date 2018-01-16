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Оставить неприятеля без связи. Автоматизированные станции помех УКВ-радиосвязи передали в Вооруженные Силы Беларуси

16 января 2018 06:40
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Новости Беларуси. Первые образцы спецтехники радиоэлектронной борьбы переданы в Вооруженные Силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это автоматизированные станции помех УКВ-радиосвязи.

Оставить неприятеля без связи. Автоматизированные станции помех УКВ-радиосвязи передали в Вооруженные Силы Беларуси-1

Система позволяет воздействовать на неприятеля не только точечно (к примеру, оставлять без связи и средств навигации самолеты), но и лишать оппонента возможности управления целыми группировками войск. На развертывание системы экипажем из четырех человек необходимо меньше часа.

Оставить неприятеля без связи. Автоматизированные станции помех УКВ-радиосвязи передали в Вооруженные Силы Беларуси-4

Игорь Данильчик, начальник управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Модернизация и закупка новых образцов идет постоянно. Это не прекращается ни на минуту. То есть если брать сейчас соотношение современных образцов в общей массе вооружения и военной техники, которое имеется в воинских частях радиоэлектронной борьбы, то эта процентность составляет 70. Это довольно неплохо, но нам следует стремиться к тому, чтобы эту процентность поднять до 100.

Оставить неприятеля без связи. Автоматизированные станции помех УКВ-радиосвязи передали в Вооруженные Силы Беларуси-7

Оставить неприятеля без связи. Автоматизированные станции помех УКВ-радиосвязи передали в Вооруженные Силы Беларуси-9

В производстве новых образцов использованы исключительно белорусские комплектующие. Программное обеспечение комплексов также разработано отечественными специалистами. В войска уже поставлены три машины. На очереди еще четыре аналогичные станции.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Игорь Данильчик

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