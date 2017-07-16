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В Могилеве для женщин, страдающих от домашнего насилия, открыли первый кризисный дом

16 июля 2017 10:22
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Новости Беларуси. Убежище от домашнего насилия. В Могилеве появился первый кризисный дом. Это такая мини-гостиница для женщин, которые страдают от домашнего насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимость в ней появилась из-за увеличения обращений пострадавших. Если раньше женщины старались скрывать свою проблему, то сейчас стали чаще обращаться за помощью к специалистам.

В Могилеве для женщин, страдающих от домашнего насилия, открыли первый кризисный дом-1

Наталья Евменькова, заведующий отделением центра социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева:
Иногда бояться привлекать внимание. Поэтому звонят нам, обращаются к нам и мы заселяем в этот дом для того, чтобы человек в максимально короткое время смог решить свои проблемы жизненные. Здесь созданы все условия для того, чтобы мамы проживали с детьми. Есть игрушки, машинки, книги, наборы для рисования, чтобы ребенок мог подготовиться к школе.

Кризисный дом это не только убежище. Здесь с женщинами работает психолог, милиция, им помогают решить юридические вопросы. Адрес кризисного дома социальные службы держат в секрете. Ведь жертвы домашнего насилия должны быть спокойны и за себя, и за своих детей.

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты # Государственная политика # Наталья Евменькова

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