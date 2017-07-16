В Могилеве для женщин, страдающих от домашнего насилия, открыли первый кризисный дом

Новости Беларуси. Убежище от домашнего насилия. В Могилеве появился первый кризисный дом. Это такая мини-гостиница для женщин, которые страдают от домашнего насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимость в ней появилась из-за увеличения обращений пострадавших. Если раньше женщины старались скрывать свою проблему, то сейчас стали чаще обращаться за помощью к специалистам.