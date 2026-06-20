ГАИ Беларуси усилила контроль на трассах и в зонах массового отдыха

С учетом жаркой погоды Госавтоинспекция усилила контроль на трассах и в зонах массового отдыха белорусов. Главная цель инспекторов ДПС – выявление нетрезвых водителей и бесправников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работе активно используются мобильные мотопатрули и возможности республиканской системы видеонаблюдения. Особое внимание в эти выходные – к велосипедистам и владельцам электросамокатов.