ГАИ Беларуси усилила контроль на трассах и в зонах массового отдыха

С учетом жаркой погоды Госавтоинспекция усилила контроль на трассах и в зонах массового отдыха белорусов. Главная цель инспекторов ДПС – выявление нетрезвых водителей и бесправников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В работе активно используются мобильные мотопатрули и возможности республиканской системы видеонаблюдения. Особое внимание в эти выходные – к велосипедистам и владельцам электросамокатов.
Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Сотрудники милиции нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубое нарушение правил. Водителям важно контролировать свое самочувствие во время движения, управлять транспортом спокойно и аккуратно, соблюдать скоростные ограничения и правила обгона.
Также Госавтоинспекция призывает родителей еще раз напомнить детям правила дорожного движения. Особенно при передвижении на велосипедах и самокатах.