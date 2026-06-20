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ГАИ Беларуси усилила контроль на трассах и в зонах массового отдыха

20 июня 2026 11:27
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С учетом жаркой погоды Госавтоинспекция усилила контроль на трассах и в зонах массового отдыха белорусов. Главная цель инспекторов ДПС – выявление нетрезвых водителей и бесправников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работе активно используются мобильные мотопатрули и возможности республиканской системы видеонаблюдения. Особое внимание в эти выходные – к велосипедистам и владельцам электросамокатов. 

ГАИ Беларуси усилила контроль на трассах и в зонах массового отдыха-2

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:
Сотрудники милиции нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих грубое нарушение правил. Водителям важно контролировать свое самочувствие во время движения, управлять транспортом спокойно и аккуратно, соблюдать скоростные ограничения и правила обгона.

Также Госавтоинспекция призывает родителей еще раз напомнить детям правила дорожного движения. Особенно при передвижении на велосипедах и самокатах. 

# ГАИ

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