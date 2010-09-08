Прямой эфир

Мировая общественность отмечает День грамотности

08 сентября 2010 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По данным ООН, более четырех миллиардов жителей планеты являются грамотными.

При этом, пятая часть населения не умеет ни читать, ни писать. Свыше 100 миллионов детей не ходят в школу.

В 2003 году Генассамблея ООН провозгласила ближайшие десять лет Десятилетием грамотности.

К слову, индекс уровня грамотности в Беларуси — самый высокий среди стран СНГ: практически 100%. В сферу образования у нас направляется четверть расходной части бюджета. В республике около 4 тысяч школ, гимназий, лицеев, ПТУ и ссузов. Право граждан Беларуси на получение образования гарантировано Конституцией. А общее базовое образование является обязательным.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
08 сентября 2010 07:50

Руководители, ученые, представители деловых кругов из 20 стран мира соберутся в Минске, чтобы обсудить будущее больших городов

08 сентября 2010 07:32

Пятнадцать арбузов украли с бахчи жительницы деревни Леплевка под Брестом

08 сентября 2010 07:27

Сырое мясо ввозить на территорию Таможенного союза нельзя