Мировая общественность отмечает День грамотности

По данным ООН, более четырех миллиардов жителей планеты являются грамотными.

При этом, пятая часть населения не умеет ни читать, ни писать. Свыше 100 миллионов детей не ходят в школу.

В 2003 году Генассамблея ООН провозгласила ближайшие десять лет Десятилетием грамотности.

К слову, индекс уровня грамотности в Беларуси — самый высокий среди стран СНГ: практически 100%. В сферу образования у нас направляется четверть расходной части бюджета. В республике около 4 тысяч школ, гимназий, лицеев, ПТУ и ссузов. Право граждан Беларуси на получение образования гарантировано Конституцией. А общее базовое образование является обязательным.