Руководители, ученые, представители деловых кругов из 20 стран мира соберутся в Минске, чтобы обсудить будущее больших городов

Речь пойдет о ресурсах мегаполисов.

К нам приедут делегации как из городов-партнеров, с которыми у белорусской столицы сложились давние контакты, так и новых.

Сейчас у Минска 17 побратимов — японский Сендай, индийский Бангалор, французский Лион, турецкий Анкара и другие. Кроме того, партнерские отношения установлены с 60 городами России, других стран СНГ и дальнего зарубежья.

Ежегодно в Мингорисполкоме проходит более 100 встреч с представителями зарубежных стран. На переговорах обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, совместные проекты в строительной сфере, областях спорта и туризма, культуры и образования.