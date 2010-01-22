В минском зоопарке обезьяна разобрала мобильный телефон посетителя

Обезьяны совершенно непредсказуемые животные, никогда не знаешь, как поведут себя.

В зоопарке 14 обезьян шести видов. Старший - 14-летний яванский макак Женька. А вот самой младшей обезьянке, гамадрилу Кипишу, всего три года.

В их вольеры категорически запрещено просовывать продукты питания или другие посторонние предметы. Например, однажды 12-летняя самка воротничкового мангобея Шоколадка в считанные секунды разобрала мобильный телефон посетителя.

В зоопарке в рационе обезьян входят фрукты, орехи, белый хлеб, иногда творог, каши, рыба, мясо, витамины. Так, Шоколадка в сутки съедает банан, яблоко, апельсин, баночку йогурта, горсть арахиса и фундука, 2 кусочка белого хлеба, пьет фруктово-ягодный компот и воду. Также раз в неделю ей положено 100 граммов мяса.

К весне нынешнего года зоопарк пополнят еще несколько обезьян - самочка японского макака, самцы лемура вари и игрунки обыкновенной. Эти и некоторые другие животные прибудут из Николаевского зоопарка, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель директора зоопарка Наталья Лебедева.