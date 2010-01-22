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Тротуары и пешеходные зоны будут посыпать не технической солью, а поваренной

22 января 2010 07:32
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Сегодня в Беларуси вступают в силу новые требования Минздрава.

Они запрещают использовать жидкий хлористый кальций и техническую соль в качестве противогололедных средств. Эти вещества портят покрышки, разъедают обувь и загрязняют почву.

Александр Судник, заведующий сектором мониторинга растительного мира Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
Деревья ослабляются, состояние их ухудшается, что может привести к их гибели.

Сергей Лучина, генеральный директор ГПО «Горремавтодор»:
Во всем мире проблема борьбы с гололедом – одна из наиболее главных. Идеального метода до сих пор не создано.

Есть в документе и другие нормы. К примеру, запрещается сливать жидкие коммунальные отходы на землю, в ливневую канализацию, устанавливать стационарно емкости для сбора твердых отходов на дорогах и тротуарах. В многолюдных местах должны быть установлены биотуалеты. Это касается не только площадей, вокзалов, автостанций, ярмарок, но и стоянок автомобилей более чем на 25 мест.

# общество

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