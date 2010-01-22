У украинцев нет денег, чтобы убрать главную новогоднюю елку с площади

Ель на Майдане уже отключили от подсветки, однако демонтировать ее пока не начали.

Главную елку Украины должны были демонтировать сразу после крещенских праздников, 20-21 января. Но по словам Николая Пересунько, директора Горцентра народного творчества, денег на демонтаж власти еще не выделили.

"Уже обращаются генподрядчики с вопросом, когда платить будем? Обычно в стоимость елки входит и ее установка, и игрушки и демонтаж. За все нам заплатили 372 тысячи гривен из 450 тысяч, а работать даром никто не будет", – приводит издание слова Пересунько.

Киевская мэрия в свою очередь обещает найти деньги на демонтаж елки на следующей неделе, сообщает украинская газета «Сегодня».