Прямой эфир

У украинцев нет денег, чтобы убрать главную новогоднюю елку с площади

22 января 2010 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ель на Майдане уже отключили от подсветки, однако демонтировать ее пока не начали.

Главную елку Украины должны были демонтировать сразу после крещенских праздников, 20-21 января. Но по словам Николая Пересунько, директора Горцентра народного творчества, денег на демонтаж власти еще не выделили.

"Уже обращаются генподрядчики с вопросом, когда платить будем? Обычно в стоимость елки входит и ее установка, и игрушки и демонтаж. За все нам заплатили 372 тысячи гривен из 450 тысяч, а работать даром никто не будет", – приводит издание слова Пересунько.

Киевская мэрия в свою очередь обещает найти деньги на демонтаж елки на следующей неделе, сообщает украинская газета «Сегодня».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
22 января 2010 07:32

Тротуары и пешеходные зоны будут посыпать не технической солью, а поваренной

22 января 2010 07:19

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги до конца отопительного периода повышаться не будут

21 января 2010 20:05

В Марьиной Горке 60 семей военных получили ключи от новых квартир