В минском торговом центре запустили обмен комнатными растениями. Как можно поучаствовать в акции?

Все мы хотя бы раз в жизни чем-то делились друг с другом: в детстве – игрушками, в студенческие годы – книгами, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Теперь пользуется популярностью такое направление, как посткроссинг – обмен открытками по всему миру. А слышали ли вы что-нибудь о цветочном кроссинге? Такой проект стартовал в одном из торговых центров столицы. Это отличная возможность обменять свое растение на другое и обновить домашнюю оранжерею.

Елена Лойко, директор по маркетингу:

Принять участие очень просто. Вы приносите цветок на Бобруйскую, 6, на второй этаж, в инфоцентр, он должен выглядеть опрятно, и он должен быть в горшке. Вы приносите, выбираете любой цветок, который у нас есть в наличии, и забираете его домой. В этой акции все в выигрыше, и цветки новые находят свой новый хороший дом.

Эковесна сейчас в самом разгаре. Коллекция с каждым днем расширяется и обрастает новыми редкими видами растений и цветов. Зеленые друзья несут свои особые истории, помогают создать атмосферу уюта и обязательно приносят счастье своим обладателям.

Елена Лойко:

Это кофейное дерево, джункус. Это такой цветок под названием «Женское счастье». По поверьям, когда он цветет, у девушки зацветает, тогда предрекает ей скорую свадьбу. Он еще пока в наличии, поэтому приходите. В первую неделю нам принесли уже 45 цветов. Если люди будут продолжать также носить цветочки, то и больше чем до середины мая будет продолжаться данная акция.