В Минском технопарке обсудили роль молодежи в развитии страны

Тему участия молодежи в общественной жизни страны сегодня, 11 апреля, обсуждали в Минском городском технопарке. Участники лидерской платформы «Команда будущего» встретились с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталией Павлюченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждали то, как молодым людям включаться в решение государственных задач, развивать собственные инициативы и влиять на происходящее в регионах. Также говорили о роли молодежных советов, волонтерстве и возможностях карьерного роста. После диалога состоялся тренинг по лидерству и управлению.

София Василькова, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

Я в первый раз попала на эту программу. И это юбилейный набор «Команды будущего». Конечно, очень посчастливилось бывать на этом проекте, учитывая, что я студентка первого курса. И, думаю, те навыки, которые я получу здесь, я их применю и через 5, 10, 20 лет на своем рабочем месте.

Владислав Тимофеюк, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Я горжусь тем, что я участник данного проекта. В первую очередь, это опыт работы в команде, так как команды между собой создавались, и будем развивать свои проекты. Всего во встрече приняли участие 70 молодых лидеров из разных регионов Беларуси. Они прошли конкурсный отбор и получили возможность обучаться ключевым управленческим навыкам. Далее в программе – защита авторских проектов. Лучший будет поддержан Молодежным советом.