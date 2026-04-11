В Минском технопарке обсудили роль молодежи в развитии страны
Тему участия молодежи в общественной жизни страны сегодня, 11 апреля, обсуждали в Минском городском технопарке. Участники лидерской платформы «Команда будущего» встретились с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталией Павлюченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждали то, как молодым людям включаться в решение государственных задач, развивать собственные инициативы и влиять на происходящее в регионах. Также говорили о роли молодежных советов, волонтерстве и возможностях карьерного роста. После диалога состоялся тренинг по лидерству и управлению.
София Василькова, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:
Я в первый раз попала на эту программу. И это юбилейный набор «Команды будущего». Конечно, очень посчастливилось бывать на этом проекте, учитывая, что я студентка первого курса. И, думаю, те навыки, которые я получу здесь, я их применю и через 5, 10, 20 лет на своем рабочем месте.
Владислав Тимофеюк, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Я горжусь тем, что я участник данного проекта. В первую очередь, это опыт работы в команде, так как команды между собой создавались, и будем развивать свои проекты.
Всего во встрече приняли участие 70 молодых лидеров из разных регионов Беларуси. Они прошли конкурсный отбор и получили возможность обучаться ключевым управленческим навыкам. Далее в программе – защита авторских проектов. Лучший будет поддержан Молодежным советом.
Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наша основная задача – создать комфортные условия для того, чтобы наиболее талантливые, наши молодые ребята, у нас очень талантливая в Беларуси молодежь, она жила и развивалась у нас в стране. Нужно понимать, что где-то вот эта адресность, она работает порой более эффективно. И, может быть, как одно из перспективных решений – уже сделать такие отраслевые команды будущего. Например, сферы здравоохранения, сферы образования, сферы, например, финансово-экономической направляющей либо производственной.
Проект «Команда будущего» появился в 2021 году. Его идея зародилась на Всебелорусском народном собрании. За девять предыдущих наборов обучение прошли уже около 450 молодых людей, которые были отобраны из более чем тысячи кандидатов.