В Минском суворовском военном училище состоялся 65-й выпуск. У пятерых курсантов золотая медаль

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:

Сегодняшний выпуск действительно для нас особый. Не только потому что он юбилейный, 65-й по счету, а дело в том, что среди сегодняшних выпускников пять суворовцев заканчивают учебу с золотой медалью, а один – с серебряной медалью. Это для нас очень важно, это говорит о серьезном отношении сегодняшнего выпуска к учебе и о высоком качестве образовательного процесса в Минском суворовском военном училище.