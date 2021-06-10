В Минском суворовском военном училище состоялся 65-й выпуск. У пятерых курсантов золотая медаль

Новости Беларуси. В Минском суворовском военном училище состоялся юбилейный, 65-й по счету выпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском суворовском военном училище состоялся юбилейный, 65-й по счету выпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди 70 курсантов – золотые и серебряные медалисты, а также многочисленные победители республиканских спартакиад и соревнований.
Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:
Сегодняшний выпуск действительно для нас особый. Не только потому что он юбилейный, 65-й по счету, а дело в том, что среди сегодняшних выпускников пять суворовцев заканчивают учебу с золотой медалью, а один – с серебряной медалью. Это для нас очень важно, это говорит о серьезном отношении сегодняшнего выпуска к учебе и о высоком качестве образовательного процесса в Минском суворовском военном училище.
Большинство выпускников Минского суворовского училища продолжат обучение в Военной академии и на военных факультетах гражданских вузов.