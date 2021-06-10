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В Минском суворовском военном училище состоялся 65-й выпуск. У пятерых курсантов золотая медаль

10 июня 2021 07:14
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Новости Беларуси. В Минском суворовском военном училище состоялся юбилейный, 65-й по счету выпуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском суворовском военном училище состоялся 65-й выпуск. У пятерых курсантов золотая медаль-1

Среди 70 курсантов – золотые и серебряные медалисты, а также многочисленные победители республиканских спартакиад и соревнований.

В Минском суворовском военном училище состоялся 65-й выпуск. У пятерых курсантов золотая медаль-4

В Минском суворовском военном училище состоялся 65-й выпуск. У пятерых курсантов золотая медаль-6

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:
Сегодняшний выпуск действительно для нас особый. Не только потому что он юбилейный, 65-й по счету, а дело в том, что среди сегодняшних выпускников пять суворовцев заканчивают учебу с золотой медалью, а один – с серебряной медалью. Это для нас очень важно, это говорит о серьезном отношении сегодняшнего выпуска к учебе и о высоком качестве образовательного процесса в Минском суворовском военном училище.

В Минском суворовском военном училище состоялся 65-й выпуск. У пятерых курсантов золотая медаль-9

Большинство выпускников Минского суворовского училища продолжат обучение в Военной академии и на военных факультетах гражданских вузов.

# Минское суворовское военное училище # общество # Андрей Горбатенко # Фотофакт

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