В Минском районе проходит спортивный праздник для сотрудников МВД и их семей

Новости Беларуси. Представители внутренних войск 27 января проводят мирно. Сотрудники МВД вместе с семьями участвуют в спортивном празднике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он уже стал традиционным. На этот раз в старты привнесли и немного юмора. Преодолеть дистанцию в ботинках не по размеру с успехом удавалось не каждому. Силовые упражнения, лыжная эстафета и напутствие от именитых спортсменов – все это праздник в Минском районе.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Республики Беларусь:

Победа, особенно в эстафете – это коллективный результат. Поэтому вся команда старалась, вся команда готовилась. Ну и, конечно же, мы рады тому результату, который у нас сегодня есть.

Александр Панасенко:

Очень энергичные соревнования, не так все легко, как кажется со стороны. В принципе, как и в нашей деятельности.