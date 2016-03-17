В минском микрорайоне Лошица начали строительство первого многоэтажного энергоэффективного дома

Новости Беларуси. В столичном микрорайоне Лошица начали строительство первого многоэтажного энергоэффективного дома. Суть эксперимента в том, что он поможет сэкономить средства жителей на оплате коммунальных услуг, а государству – на энергоресурсах. Ведь там происходит повторное использование тепла из воздуха внутри помещения. А также установлена новейшая система экономии горячей воды, которая позволяет переработанную воду использовать для обогрева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты отмечают: этот чудо дом в отличии от других построек никак не повлияет на изменение экологической ситуации в городе. Ведь никаких выбросов от бытовых приборов в атмосферу поступать не будет.

Владимир Пилипенко, директор ГП «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С. С.»:

Применяем энергосберегающее оборудование. Это система отопления, вентиляция, горячее водоснабжение. Оно позволяет и экономить, и меньше потреблять. Второе направление – это утилизация того тепла, которое выделяет плита, лампы накаливания, холодильник и так далее. Это достаточно много. За счет утилизации тепла мы снижаем энергопотребление на отопление.