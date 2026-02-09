В Минском международном выставочном центре BELEXPO продолжает работу масштабная экспозиция достижений нашей страны «Моя Беларусь». С 19 декабря ее уже посетили более 265 тысяч человек, и интерес только растет. Здесь представлено настоящее мультимедийное путешествие по Беларуси. 8 крупных локаций знакомят гостей с ключевыми отраслями экономики, культурой и туристическим потенциалом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральная фотозона – карта страны с главными объектами, построенными за годы суверенитета. Особое внимание привлекает экологическая инсталляция, где можно увидеть красоту белорусской природы во все времена года. Каждый найдет что-то близкое: от мастер-классов по вышивке и демонстрации техники «Атлант» и «Планар» до виртуальной экскурсии на завод МАЗ и симулятора гонок команды «МАЗ-СПОРТавто».

В экспозиции агропромышленного комплекса сравниваются объемы производства «тогда» и «сейчас», а в космической зоне представлен макет совместного аппарата России и Беларуси, запуск которого запланирован на 2028 год. На стендах Национальной академии наук – разработки в микроэлектронике, фармацевтике и биотехнологиях. Гости знакомятся с белорусскими изумрудами, полярными исследованиями и новейшими медицинскими технологиями. Выставка достижений «Моя Беларусь» работает до 23 февраля и уже стала местом, где каждый может убедиться: нам действительно есть чем гордиться.