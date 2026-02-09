Современные технологии в учебный процесс внедряют в Марьиногорском аграрно-техническом колледже

Для качественной подготовки специалистов по направлению «техник-механик» разработано новое оборудование. В его составе – устройства точного земледелия, навигационные системы, а также тренажеры с программным обеспечением. Они полностью имитируют реальную сельхозтехнику.

Петр Ермакович, учащийся Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:

Показывают также стенды, как ими пользоваться. Регулировки различные. Все самое основное, что должен знать механик, придя в сельское хозяйство. Здесь представлен стенд точного земледелия. Обучаемся всему управлению: как правильно настроить, отрегулировать форсунки, даже подачу, жидкость. Также можем мы эту систему установить на сеялку.

Лабораторная теплица с автоматизированной системой управления обеспечивает регулируемый полив, поддержание заданного уровня температуры воздуха и контроль влажности. Такая установка особенно актуальна для подготовки по новой специальности.