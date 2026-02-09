Современные технологии в учебный процесс внедряют в Марьиногорском аграрно-техническом колледже

Современные технологии в учебный процесс внедряют педагоги Марьиногорского аграрно-технического колледжа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные технологии в учебный процесс внедряют педагоги Марьиногорского аграрно-технического колледжа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для качественной подготовки специалистов по направлению «техник-механик» разработано новое оборудование. В его составе – устройства точного земледелия, навигационные системы, а также тренажеры с программным обеспечением. Они полностью имитируют реальную сельхозтехнику.
Петр Ермакович, учащийся Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:
Показывают также стенды, как ими пользоваться. Регулировки различные. Все самое основное, что должен знать механик, придя в сельское хозяйство. Здесь представлен стенд точного земледелия. Обучаемся всему управлению: как правильно настроить, отрегулировать форсунки, даже подачу, жидкость. Также можем мы эту систему установить на сеялку.
Лабораторная теплица с автоматизированной системой управления обеспечивает регулируемый полив, поддержание заданного уровня температуры воздуха и контроль влажности. Такая установка особенно актуальна для подготовки по новой специальности.
Оксана Кащеева, заведующая отделением Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:
Этой лабораторной установкой могут воспользоваться не только наши техники-электрики, которые обучаются на специальности «Энергетическое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», но и еще сейчас открывается новая специальность у нас – «Овощевод», которым также будет это очень полезно.
Все инновационные разработки колледж представит на специализированной выставке «Образование и карьера» в Минске.