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Современные технологии в учебный процесс внедряют в Марьиногорском аграрно-техническом колледже

09 февраля 2026 07:05
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Современные технологии в учебный процесс внедряют педагоги Марьиногорского аграрно-технического колледжа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные технологии в учебный процесс внедряют в Марьиногорском аграрно-техническом колледже-2

Для качественной подготовки специалистов по направлению «техник-механик» разработано новое оборудование. В его составе – устройства точного земледелия, навигационные системы, а также тренажеры с программным обеспечением. Они полностью имитируют реальную сельхозтехнику.

Современные технологии в учебный процесс внедряют в Марьиногорском аграрно-техническом колледже-4

Петр Ермакович, учащийся Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:
Показывают также стенды, как ими пользоваться. Регулировки различные. Все самое основное, что должен знать механик, придя в сельское хозяйство. Здесь представлен стенд точного земледелия. Обучаемся всему управлению: как правильно настроить, отрегулировать форсунки, даже подачу, жидкость. Также можем мы эту систему установить на сеялку.

Лабораторная теплица с автоматизированной системой управления обеспечивает регулируемый полив, поддержание заданного уровня температуры воздуха и контроль влажности. Такая установка особенно актуальна для подготовки по новой специальности.

Современные технологии в учебный процесс внедряют в Марьиногорском аграрно-техническом колледже-6

Оксана Кащеева, заведующая отделением Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка:
Этой лабораторной установкой могут воспользоваться не только наши техники-электрики, которые обучаются на специальности «Энергетическое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства», но и еще сейчас открывается новая специальность у нас – «Овощевод», которым также будет это очень полезно.

Все инновационные разработки колледж представит на специализированной выставке «Образование и карьера» в Минске.

# Образование в Беларуси

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