На «Беларуськалии» два сотрудника наживались на фиктивных актах о сдаче-приемке работ

Новости Беларуси. На «Беларуськалии» правоохранители предотвратили хищение на 2 миллиарда рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки сотрудников ОБЭП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое должностных лиц одного из рудоуправлений «Беларуськалия», использовав свои служебные полномочия, на протяжении двух лет проводили по серым схемам деньги с директором подрядной организации.

Фигуранты дела намеренно подписывали учетные документы, акты о приемке выполненных работ, которые фактически не выполнялись. Черные доходы распределялись между всей преступной «тройкой».

Татьяна Белоног, представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

Одному из должностных лиц предприятия, а также директору подрядной организации Солигорским районным отделом Следственного комитета предъявлено обвинение по части 3 и 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий участник находится в статусе подозреваемого. Максимальный срок, согласно этой статье, до 12 лет лишения свободы. В настоящее время причиненный предприятию ущерб возмещен в полном объеме. Кроме того, следствием наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму более одного миллиарда.