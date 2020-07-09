В минском аэропорту появились кабины паспортного контроля для детей

Новости Беларуси. ЮНИСЕФ совместно с Госпогранкомитетом запустили новую инициативу – «Граница, дружественная детям». Стартовала она с Национального аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Проект призван сделать более комфортными семейные путешествия. Так, в залах прилета и вылета появились по две специально выделенные кабины паспортного контроля для маленьких путешественников, теперь часы ожидания пройдут незаметно.

В обновленной игровой зоне появилась интерактивная песочница, стол с развивающими играми, твистер, пазлы и даже новые машины в мини-автопарке.

Рашед Мустафа Сарвар, представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:

Мы хотим, чтобы детям и семьям было безопасно пройти через аэропорт и чтобы это было место, куда дети с удовольствием приходили и говорили друзьям, как тут было приятно. Самое главное – это первая такая инициатива на пространствах бывшего Союза – аэропорт, дружественный детям.





Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

В этом году между Госпогранкомитетом и ЮНИСЕФ заключено программное соглашение под названием «Граница, дружественная детям». Первая точка – это аэропорт. Мы посмотрели, она получилась. Следующий этап – это железнодорожные станции на пограничных переходах, пункты пропуска в зонах ожидания.