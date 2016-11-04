В Минской области живет 68 человек старше 100 лет

Новости Беларуси. 100-летний рубеж преодолели почти 500 жителей Беларуси. Минщина на третьем месте среди регионов по количеству долгожителей. По состоянию на октябрь в области 68 пенсионеров, которые превысили вековой рубеж.

Жители Минщины и Гродненщины возглавляют рейтинг в возрастной категории 115 лет и старше.

Взрослым людям – особая государственная забота. Одиноких пожилых людей обслуживают социальные работники, а при необходимости на зимовку пенсионерам предлагают воспользоваться домами сестринского ухода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.