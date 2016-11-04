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В деревне Лесковка Минского района открылся детский сад с бассейном и тренажерным залом

04 ноября 2016 14:57
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Новости Беларуси. Традиционно накануне 7 ноября к красной дате календаря жители страны получают полезные подарки. Не стал исключением и 2016 год. 

Новое дошкольное учреждение открылось в деревне Лесковка Минского района. 

Детский сад рассчитан на 230 воспитанников. 12 групп, бассейн, тренажерный и физкультурный залы, медицинский блок – 

все работает на комфорт и здоровье маленьких жителей населенного пунтка. 

Очередь в дошкольные учреждения – одна из острых проблем жителей пристоличном района. 

С открытием нового садика ситуация изменилась к лучшему, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Детские сады в Беларуси

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