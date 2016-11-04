Очередь на белорусско-польской границе: на пунктах пропуска «Брузги», «Берестовица» и «Брест» более 350 машин

Новости Беларуси. Очередь на белорусско-польской границе не уменьшается, а только растет. Вторые сутки такая картина наблюдается в пунктах пропуска «Брузги», «Берестовица» и «Брест».
В ожидании водители и пассажиры, в общей сложности более чем 350 легковых автомобилей.
Прохождение необходимых процедур тормозят таможенные службы Польши.
Виной тому сбой в компьютерных программах.
Госпогранкомитет Беларуси рекомендует всем, кто планирует пересекать границу с Евросоюзом, учитывать ситуацию, которая складывается на польском направлении.
Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Этот поток пока приходится оформлять и сдерживать. Перенаправлять на более свободные пункты пропуска, такие как «Домачево», «Песчатка», допустим, на брестском направлении. Что касается гродненского направления, там посложнее, объехать достаточно сложно. Поэтому люди сталкиваются с проблемой очередей.
На сегодняшний момент мы работаем с польской стороной для того, чтобы ускорить эти процессы, чтобы оформление пошло быстрее и разгрузить вопросы очередей.