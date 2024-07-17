В Минской области завершили уборку озимого ячменя – в закромах около 260 тысяч тонн

В Минской области завершили уборку озимого ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В закромах – 260 тысяч тонн. Это превышает прошлогодние показатели в два раза. Урожайность составляет 41,8 центнера с гектара.

Сейчас регионы ведут уборку озимого рапса. Пройдено свыше 50% площадей. Так, в сельхозпредприятии «Наднеман» Узденского района вид на этот урожай неплохой. Под озимый рапс отведено 150 гектаров. Кстати, погодные условия культуру не повредили. На полях трудится 4 механизированных бригады. Прошли половину площадей. Через пару дней планируют завершить уборку рапса. Всего в закромах у хозяйства 560 тонн зерна.

Анатолий Яковицкий, главный агроном сельхозпредприятия «Наднеман»:

У нас озимый тритикале, озимая пшеница, яровой ячмень, зернобобовые. Последние годы показывают, что надо переходить на озимый клин. Он более урожайный, дает под сорок на наших песках. И мы в этом году… Планы у нас немножко скорректированы.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Порядка 8 регионов. Начиная с южной части, Несвижский район туда, Солигорский, Слуцкий. Те только начинают сегодня массовую уборку. Поэтому ожидаем в течении 2-3 дней начало массовой уборки зерновых культур, и с учетом того, что на сегодня уже убрано почти 50 % рапса, то на следующей неделе ожидаем завершение уборки данной культуры. На 17 июля получено 28 центнеров урожайность, но она с каждым днем растет и лучшие поля у нас впереди, поэтому рассчитываем, что тоже будут лучшие результаты.