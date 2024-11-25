Поддержка малого и среднего бизнеса – как получить помощь от государства?

Выделение субсидий, льготное кредитование и центры поддержки. До 2025 года в Беларуси действует Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которой предусмотрен ряд инструментов поддержки предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня количество субъектов бизнеса в Минской области составляет более 62 тысяч.

Какие сферы развиваются в регионах – в материале Дарьи Авсюк.

Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства – одно из приоритетных направлений регионального развития. Это несет за собой открытие новых рабочих мест и вместе с тем пополнение доходной части бюджета. И чем больше привлекательны условия, тем больше шансов, что инициативные люди будут эти возможности использовать. Так, например, только в Крупском районе зарегистрировано свыше 520 различных субъектов, из них более 380 ИП, 130 – малые и средние предприятия.