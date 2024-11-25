Поддержка малого и среднего бизнеса – как получить помощь от государства?
Выделение субсидий, льготное кредитование и центры поддержки. До 2025 года в Беларуси действует Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которой предусмотрен ряд инструментов поддержки предпринимательства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сегодня количество субъектов бизнеса в Минской области составляет более 62 тысяч.
Какие сферы развиваются в регионах – в материале Дарьи Авсюк.
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства – одно из приоритетных направлений регионального развития. Это несет за собой открытие новых рабочих мест и вместе с тем пополнение доходной части бюджета. И чем больше привлекательны условия, тем больше шансов, что инициативные люди будут эти возможности использовать. Так, например, только в Крупском районе зарегистрировано свыше 520 различных субъектов, из них более 380 ИП, 130 – малые и средние предприятия.
Юлия Комарова, заместитель председателя Крупского райисполкома:
Разные сферы, разные виды деятельности. В торговле порядка 30 % из тех, которые есть у нас. В сфере производства, деревообработка, крестьянские (фермерские) хозяйства тоже регистрируются.
В этом году в районе открылось порядка 45 различных субъектов предпринимательства. Пример успешного старта – Максим Галита. Его предприятие специализируется на выпуске мебельных заготовок из древесины. Найти место для размещения помог райисполком. Уже закуплено порядка 20 % мощного оборудования, которое позволит производить сложные детали высокой точности.
Максим Галита, владелец компании по изготовлению мебельных заготовок:
У него здесь станина из чугуна. Он очень прочный, сохраняет вибрацию. Его производительность в смену – если взять по кубам, он может производить в день от 7 метров кубических.
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