В Минской области запретили использовать пиротехнику и открытый огонь на школьных выпускных

Новости Беларуси. Праздник без огонька. На Минщине ввели запрет на использование пиротехнических изделий и открытого огня во время проведения школьных выпускных и последних звонков. Такое решение было принято на совещании у председателя Миноблисполкома.

По словам спасателей, это поможет избежать возможных чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях.

Кроме того, за безопасностью во время праздничных мероприятий в учебных заведениях будут следить специалисты районных отделов МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.