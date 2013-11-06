В Минской области власти создали сайт для сбора жалоб местных жителей

Новости Беларуси. Специальный виртуальный сервис «Народный контроль» создан в Минской области. Он будет способствовать взаимодействию средств массовой информации и общественности центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная задача - с помощью Интернета обратить внимание на факты бесхозяйственности и правонарушений на территории Минской области. Отдельные из них могут послужить темой для подготовки журналистских материалов. Этот интернет-проект призван обратить внимание на разнообразные общественно значимые события, происходящие в Минской области.