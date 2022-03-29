Берёзовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны?

Новости Беларуси. Эликсир здоровья, нектар жизни и лекарство от всех недугов. Так говорят о березовом соке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси идет сезон сбора полезного напитка. В 2022 году лесхозы приступили к заготовке позднее обычного из-за весенних заморозков. Но планы грандиозные – рассчитывают собрать около 11 тысяч тонн. Подробности у Лены Мельницкой.

Из-за целебных свойств березовый сок называют живой водой. Сезон сбора самого полезного напитка короткий – всего несколько недель. И сейчас он в самом разгаре. О тонкостях процесса рассказывают профессионалы.

Руслан Финке, лесничий Уречского опытного лесничества Слуцкого лесхоза:

Эта береза подходит под ее подсочку, на высоте 35 сантиметров мы делаем, она по диаметру больше 34 сантиметров. Мы делаем два подреза пилой. Глубина реза не должна превышать два сантиметра, и ширина реза 10 сантиметров.

Чтобы не повредить дерево, важно придерживаться технологии. Выбрать подходящую березу, правильно подсочить и обязательно после того, как сок собрался, заживить надрез смолой или глиной. При соблюдении всех правил собирать волшебный нектар может любой человек. Но обязательно с разрешения лесничества.

Евгений Веремейчик, инженер по лесопользованию Слуцкого лесхоза:

Также имеет право заготавливать население. Но население должно обратиться в структурное подразделение лесхоза, лесничества. Не нужно платить, не нужны разрешительные документы, но лесничество должно показать им участок, где разрешено заготавливать сок. Самовольная заготовка сока не допускается, за это предусмотрена административная ответственность.

Одна береза за сезон дает около 400 литров сока. Но каждая капля – на вес золота. Ведь это настоящая кладезь минералов и микроэлементов и мощное средство детоксикации организма.