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Берёзовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны?

29 марта 2022 17:41
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Новости Беларуси. Эликсир здоровья, нектар жизни и лекарство от всех недугов. Так говорят о березовом соке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси идет сезон сбора полезного напитка. В 2022 году лесхозы приступили к заготовке позднее обычного из-за весенних заморозков. Но планы грандиозные – рассчитывают собрать около 11 тысяч тонн.  

Подробности у Лены Мельницкой.  

Берёзовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны?-1

Из-за целебных свойств березовый сок называют живой водой. Сезон сбора самого полезного напитка короткий – всего несколько недель. И сейчас он в самом разгаре. О тонкостях процесса рассказывают профессионалы.  

Берёзовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны?-4

Руслан Финке, лесничий Уречского опытного лесничества Слуцкого лесхоза:  
Эта береза подходит под ее подсочку, на высоте 35 сантиметров мы делаем, она по диаметру больше 34 сантиметров. Мы делаем два подреза пилой. Глубина реза не должна превышать два сантиметра, и ширина реза 10 сантиметров.  

Берёзовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны?-7

Чтобы не повредить дерево, важно придерживаться технологии. Выбрать подходящую березу, правильно подсочить и обязательно после того, как сок собрался, заживить надрез смолой или глиной. При соблюдении всех правил собирать волшебный нектар может любой человек. Но обязательно с разрешения лесничества.  

Берёзовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны?-10

Евгений Веремейчик, инженер по лесопользованию Слуцкого лесхоза:  
Также имеет право заготавливать население. Но население должно обратиться в структурное подразделение лесхоза, лесничества. Не нужно платить, не нужны разрешительные документы, но лесничество должно показать им участок, где разрешено заготавливать сок. Самовольная заготовка сока не допускается, за это предусмотрена административная ответственность.  

Берёзовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны?-13

Одна береза за сезон дает около 400 литров сока. Но каждая капля – на вес золота. Ведь это настоящая кладезь минералов и микроэлементов и мощное средство детоксикации организма.  

Берёзовый сок: как собрать и какие разрешения для этого нужны?-16

Лена Мельницкая, корреспондент:  
Березовый сок – бесценный подарок природы. Он богат витаминами и особенно полезен после зимы, когда снижен иммунитет. Всего пара стаканов, и прилив бодрости и сил гарантирован.  

В Минской области уже больше 200 точек. За сколько можно купить литр березового сока? Читайте здесь.  

# Березовый сок # общество # Лена Мельницкая # Руслан Финке # Евгений Веремейчик # Фотофакт

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