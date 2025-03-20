В Минской области утвердили план мероприятий по благоустройству

В Солигорске в этом году уделят особое внимание обновлению дворов. В списке 10 объектов. В планах замена игрового оборудования, дорожного покрытия и капремонт многоэтажных жилых домов. В программе благоустройства также обновление остановочных пунктов. Не останутся без внимания и сельские населенные пункты. В наведении порядка примут участие местные жители.

Павел Пархоменко, заместитель председателя Солигорского райисполкома:

Республиканский субботник у нас запланирован в агрогородке Кривичи. В рамках данного субботника будут проводиться работы по благоустройству зоны отдыха, а также по ремонту зданий, сооружений, дорожного покрытия. Там запланирован, начиная от ремонтных работ фасада школы, здания, всех объектов, которые находятся на территории данного населенного пункта. Также запланировано благоустройство двух родников в городе Солигорске. Не сказать, что они не благоустроены, но мы хотим сделать их намного лучше.

Кроме того, будет проведена масштабная работа по озеленению, реставрации газонов, посадке декоративных растений. В этом году в Солигорском районе высадят более 100 тысяч цветов и свыше 4 тысяч деревьев и кустарников.