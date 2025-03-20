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Личные вещи, письма, фотографии – в Хатыни открылась выставка «Война не смогла забрать только любовь»

20 марта 2025 14:00
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В Музее мемориального комплекса «Хатынь» открылась выставка «Война не смогла забрать только любовь». Проект посвящен заслуженному архитектору, лауреату государственной премии Беларуси Леониду Левину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Личные вещи, письма, фотографии – в Хатыни открылась выставка «Война не смогла забрать только любовь»-2

Его дочь Галина предоставила письма своего отца. Он, будучи маленьким, посылал их своему папе на фронт. Большую часть экспонатов занимает трогательная переписка между родителями. Отец Леонида Левина прошел войну и остался жив, мама умерла в эвакуации. Непридуманные истории о любви и верности военного времени не только показали, но и прозвучали на открытии выставки.

Личные вещи, письма, фотографии – в Хатыни открылась выставка «Война не смогла забрать только любовь»-4

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Беларуси:
Мы храним память в чувствах. Мы создаем мемориалы. Он создавал мемориалы, они основаны на чувствах, на глубоком проникновении трагедии. Трагедия, которая не прочитана в книге, не услышанной, а на уровне лично пережитых. Эта военная история, переписка, отношение отца с фронта к матери, забота матери во время болезни – это все формировало отношение к памяти.

Кроме писем, на выставке представлены личные вещи, фотографии семьи Левиных, а также первые рисунки будущего архитектора, соавтора мемориала «Хатынь». Они рождались во время войны.

# Галина Левина # Леонид Левин

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