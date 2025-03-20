Личные вещи, письма, фотографии – в Хатыни открылась выставка «Война не смогла забрать только любовь»

В Музее мемориального комплекса «Хатынь» открылась выставка «Война не смогла забрать только любовь». Проект посвящен заслуженному архитектору, лауреату государственной премии Беларуси Леониду Левину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его дочь Галина предоставила письма своего отца. Он, будучи маленьким, посылал их своему папе на фронт. Большую часть экспонатов занимает трогательная переписка между родителями. Отец Леонида Левина прошел войну и остался жив, мама умерла в эвакуации. Непридуманные истории о любви и верности военного времени не только показали, но и прозвучали на открытии выставки.

Галина Левина, архитектор, лауреат государственной премии Беларуси:

Мы храним память в чувствах. Мы создаем мемориалы. Он создавал мемориалы, они основаны на чувствах, на глубоком проникновении трагедии. Трагедия, которая не прочитана в книге, не услышанной, а на уровне лично пережитых. Эта военная история, переписка, отношение отца с фронта к матери, забота матери во время болезни – это все формировало отношение к памяти.

Кроме писем, на выставке представлены личные вещи, фотографии семьи Левиных, а также первые рисунки будущего архитектора, соавтора мемориала «Хатынь». Они рождались во время войны.