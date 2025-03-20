На Гомельщине открыли новый комплекс погранзаставы «Семёновка»

Обеспечению пограничной безопасности в Беларуси – внимание особое. Ведь речь идет о защите суверенитета и независимости нашей страны. Все условия для эффективного выполнения широкого спектра задач и проживания военнослужащих теперь созданы в Гомельском районе. Здесь 20 марта открыли новый комплекс пограничной заставы «Семеновка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строительство современного объекта началось в 2022 году.

Ранее застава размещалась в модульных помещениях, что ограничивало выполнение служебных задач. Новый же комплекс включает в себя места для хранения и ремонта техники, питомник для служебных собак, а также спортивные объекты для занятий с военнослужащими. Расширился и автопарк подразделения, закупили новейшее оборудование: приборы наблюдения и ночного видения, тепловизоры и не только. Техническое оснащение отвечает самым высоким стандартам.

Дмитрий Винников, начальник пограничной заставы «Семеновка»: Можно смело сказать, что данный комплекс является одним из самых современных в органах пограничной службы не только в бытовом отношении, но и в инженерном оборудовании участка государственной границы. Уверен, что созданные условия позволят нарастить качественную охрану государственной границы на данном участке.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Руководство страны делает все возможное для обеспечения безопасности на самой границе, приграничье, и в целом безопасности всей страны. На этот год уже определены новые проекты, и на границе Южной будет строиться четыре заставы. Мы уже фактически к ним приступили. И я думаю, что со временем, постепенно, вся граница Южная будет под четким техническим контролем и под контролем пограничной службы. Во взаимодействии со всем силовым блоком нашей страны, я думаю, что безопасность будет обеспечена на самом высоком уровне.

Подразделение охраняет примерно 20 километров государственной границы с Украиной и является одним из ключевых участков на этом направлении. Связано это с ее стратегическим расположением вдоль международной автомобильной трассы и вблизи пункта пропуска Новой Гуты.