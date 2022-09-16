В Минской области стартует прививочная кампания от ковида и ОРВИ. Как обезопасить себя и окружающих?

Новости Беларуси. В целях профилактики массовых заболеваний ОРВИ в Минской области со следующей недели стартует прививочная кампания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего запланировано вакцинировать около 600 тысяч человек, что составляет 40 % от количества проживающих. Также без внимания не остается вакцинация против COVID-19. Только в Слуцком районе полный курс прошли почти 26 тысяч человек.

Елена Малишевская, заведующая поликлиникой Слуцкой центральной районной больницы:

Мы сейчас проводим бустерную вакцинацию. 70 % населения у нас уже первую и вторую прививки получили. Бустерной вакцинацией на данный момент у нас охвачено более 42 % населения.