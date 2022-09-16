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В Минской области стартует прививочная кампания от ковида и ОРВИ. Как обезопасить себя и окружающих?

16 сентября 2022 15:25
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Новости Беларуси. В целях профилактики массовых заболеваний ОРВИ в Минской области со следующей недели стартует прививочная кампания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минской области стартует прививочная кампания от ковида и ОРВИ. Как обезопасить себя и окружающих?-1

Всего запланировано вакцинировать около 600 тысяч человек, что составляет 40 % от количества проживающих. Также без внимания не остается вакцинация против COVID-19. Только в Слуцком районе полный курс прошли почти 26 тысяч человек.  

В Минской области стартует прививочная кампания от ковида и ОРВИ. Как обезопасить себя и окружающих?-4

Елена Малишевская, заведующая поликлиникой Слуцкой центральной районной больницы:  
Мы сейчас проводим бустерную вакцинацию. 70 % населения у нас уже первую и вторую прививки получили. Бустерной вакцинацией на данный момент у нас охвачено более 42 % населения.  

В Минской области стартует прививочная кампания от ковида и ОРВИ. Как обезопасить себя и окружающих?-7

Напоминаем, что на формирование иммунитета после прививки необходимо не менее двух-трех недель, поэтому следует заблаговременно позаботиться о своем здоровье.  

# Вакцинация # общество # Елена Малишевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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