Световая композиция с эмблемой II Европейских игр появилась у Дворца спорта

Новости Беларуси. Световую композицию в виде земного шара с логотипом II Европейских игр установили в Минске у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конструкция диаметром 4 метра стоит на подиуме. Именно там спрятан двигатель, который помогает шару крутиться вокруг своей оси.