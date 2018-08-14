Минские улицы оборудуют тактильной плиткой для незрячих

Жёлтые полосы с неровностями, так называемы шуц-линии, уже установили на 12 остановках общественного транспорта. За их размещением следят в Белорусском товариществе инвалидов по зрению. Там подбирают и рекомендуют наиболее востребованные улицы. На них же понижают бордюрный камень и организуют островки безопасности. Безбарьерной средой уже могут похвастаться участки улицы Ульяновская около стадиона «Динамо», Ленина и проспекта Победителей напротив Футбольного манежа.