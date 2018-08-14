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Минские улицы оборудуют тактильной плиткой для незрячих

14 августа 2018 16:48
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Новости Беларуси. Передвижение без ограничений. Улицы столицы оборудуют тактильной плиткой для незрячих, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские улицы оборудуют тактильной плиткой для незрячих-1

Жёлтые полосы с неровностями, так называемы шуц-линии, уже установили на 12 остановках общественного транспорта. За их размещением следят в Белорусском товариществе инвалидов по зрению. Там подбирают и рекомендуют наиболее востребованные улицы. На них же понижают бордюрный камень и организуют островки безопасности. Безбарьерной средой уже могут похвастаться участки улицы Ульяновская около стадиона «Динамо», Ленина и проспекта Победителей напротив Футбольного манежа.

Минские улицы оборудуют тактильной плиткой для незрячих-4

Денис Федотов, старший мастер ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Тактильная плитка бывает с прямым рисунком и диагональным. Она указывает направление движения. А предупреждающая, она с круглыми конусообразными выступами.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Денис Федотов # Фотофакт

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