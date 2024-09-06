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В Минской области приступили к работе около тысячи молодых педагогов

06 сентября 2024 17:37
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В Минской области приступили к работе около тысячи молодых педагогов и уже на практике применяют знания и опыт. Самое многочисленное пополнение в школах и садах Минского района – 223 человека. А в Пуховичский район приехали свыше 30, в том числе новыми кадрами пополнилась и Средняя школа № 2 Марьиной Горки.

Подробнее – в материале Дарьи Авсюк.

В Минской области приступили к работе около тысячи молодых педагогов-2

Алина Аксенчикова – учитель английского языка во второй средней школе Марьиной Горки. О профессии задумалась во время работы в летнем лагере. Поэтому все 4 года упорно шла к своей цели. Сама девушка из Гомеля, а в Пуховичский район приехала по распределению. Кстати, свой первый трудовой день Алина никогда не забудет. Эмоций много, впечатления яркие.

В Минской области приступили к работе около тысячи молодых педагогов-4

Алина Аксенчикова, учитель Средней школы № 2 Марьиной Горки:
Сначала страх был, но в школе очень уютная, комфортная обстановка, учителя все знакомятся, никто не смотрит как на новенького человека, наоборот, все смотрят как на того, кто приходит учить детей, кто такой же профессии, как и они. Директор тоже очень тепло нас приняла. 

Молодой педагог быстро нашла общий язык с детьми. Несмотря на небольшой опыт, рискнула взять классное руководство. Ведь это интересно. В общении с детьми главное – открытость. Этого и придерживается. 

В Минской области приступили к работе около тысячи молодых педагогов-6

Кира Гресько, ученица Средней школы №2 Марьиной Горки:
Мне нравится наш новый учитель. Позитивная, очень веселая. С ней можно поговорить, рассказать о своих проблемах. 

В Минской области приступили к работе около тысячи молодых педагогов-8

Анна Бусева, ученица Средней школы №2 Марьиной Горки:
Молодые учителя только пришли из университета, они все молодые, идут в ногу со временем, могут объяснить больше на примере из жизни, больше понимают.

Подробности в видео

# Школы Беларуси # Дарья Авсюк

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