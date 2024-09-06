В Минской области приступили к работе около тысячи молодых педагогов и уже на практике применяют знания и опыт. Самое многочисленное пополнение в школах и садах Минского района – 223 человека. А в Пуховичский район приехали свыше 30, в том числе новыми кадрами пополнилась и Средняя школа № 2 Марьиной Горки.

Алина Аксенчикова – учитель английского языка во второй средней школе Марьиной Горки. О профессии задумалась во время работы в летнем лагере. Поэтому все 4 года упорно шла к своей цели. Сама девушка из Гомеля, а в Пуховичский район приехала по распределению. Кстати, свой первый трудовой день Алина никогда не забудет. Эмоций много, впечатления яркие.

Алина Аксенчикова, учитель Средней школы № 2 Марьиной Горки:

Сначала страх был, но в школе очень уютная, комфортная обстановка, учителя все знакомятся, никто не смотрит как на новенького человека, наоборот, все смотрят как на того, кто приходит учить детей, кто такой же профессии, как и они. Директор тоже очень тепло нас приняла.

Молодой педагог быстро нашла общий язык с детьми. Несмотря на небольшой опыт, рискнула взять классное руководство. Ведь это интересно. В общении с детьми главное – открытость. Этого и придерживается.