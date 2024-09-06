В Минской области началась массовая уборка картофеля. Общая площадь – 5 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже накопано около 6 тысяч тонн клубней. Средняя урожайность – 300 центнеров с гектара.

Только в сельхозпредприятии под кураторством «Машпищепрода» предстоит убрать около 800 гектаров картофеля. Ставки делают на высококрахмальные отечественные сорта, такие как Бриз, Вектор и Журавинка, которые в дальнейшем используют для переработки. Урожайность составляет 560 центнеров с гектара. Убрать второй хлеб планируют до 15 октября.