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В Минской области началась массовая уборка картофеля

06 сентября 2024 17:36
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В Минской области началась массовая уборка картофеля. Общая площадь – 5 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже накопано около 6 тысяч тонн клубней. Средняя урожайность – 300 центнеров с гектара.

Только в сельхозпредприятии под кураторством «Машпищепрода» предстоит убрать около 800 гектаров картофеля. Ставки делают на высококрахмальные отечественные сорта, такие как Бриз, Вектор и Журавинка, которые в дальнейшем используют для переработки. Урожайность составляет 560 центнеров с гектара. Убрать второй хлеб планируют до 15 октября.

В Минской области началась массовая уборка картофеля-2

Артем Громов, первый заместитель директора предприятия «Машпищепрод»:
Годовая наша потребность картофеля для переработки – в районе 26-28 тысяч тонн, то есть мы себя обеспечиваем процентов на 85-90 своим сырьем, которое мы выращиваем на своих полях. Помимо этого, мы еще выращиваем озимую рожь, у нас площадь отведена 500 гектаров. В дальнейшем мы отправляем ее на производство и получаем солод.

Помимо картофеля, ставку делают на тритикале, пшеницу и ячмень. Посевная площадь озимых зерновых культур с учетом рапса составляет 3 тысячи 200 гектаров.

# Сельское хозяйство # Уборочная кампания

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