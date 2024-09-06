В Минске снизился уровень производственного травматизма на 5,5% по сравнению с 2023 годом

В Минске наблюдается снижение уровня производственного травматизма на 5,5 % по сравнению с прошлым годом. Число смертельных случаев на объектах сократилось на 44 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причины и профилактику несчастных случаев на производстве, а также меры по предотвращению рисков травматизма при выполнении работ обсудили на выездном заседании при Мингорисполкоме. Встреча прошла на базе столичной текстильной фабрики. Проблема травматизма на производстве остается актуальной. Среди основных причин ЧП – алкогольное опьянение. Отметим, за 8 месяцев 2024 года проведено свыше полутысячи обследований в организациях, в ходе которых выявлено свыше 6 тысяч нарушений законодательства об охране труда.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома: Надо отметить, что на предприятиях созданы условия, работает служба охраны труда, конечно, существенную помощь в организации производственного процесса оказывают и службы, которые призваны контролировать соблюдение безопасных условий, это и санитарные службы, и инспекция труда. Более чем на 95 % предприятий внедрены системы управления охраной труда.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Хорошо мы отработали в целом по профилактике, по работе по охране труда. Вместе с тем у нас есть рост показателя по травматизму с тяжелыми последствиями. К сожалению, в большинстве случаев это люди, которые находились в нетрезвом состоянии. Проводим выездные заседания на крупных промышленных предприятиях, чтобы еще раз показать, что это живой организм, что очень важно соблюдать охрану труда.

Всего с начала этого года на столичных предприятиях произошло 20 несчастных случаев на производстве. Один из них – со смертельным исходом. На тех объектах, где произошли ЧП, меры по предотвращению травматизма будут усилены. Мониторинг за соблюдением норм охраны труда в Минске проводят ежедневно.