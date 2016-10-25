В Минской области подводят первые итоги учебного года

Новости Беларуси. Если учеба в радость.
Буквально через несколько дней в школах начнутся осенние каникулы.
А потому на Минщине подводят первые итоги учебного года.
Все более популярной в Центральном регионе становится альтернативная система образования,
когда дети получают не только необходимые знания, но и осваивают внешкольный материал.
А педагоги ищут интересные подходы к преподаванию.
Так, в одной из школ Борисова ученики получают духовное воспитание,
а также практикуют самоуправление, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.