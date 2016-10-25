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В Минской области подводят первые итоги учебного года

25 октября 2016 14:25
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Новости Беларуси. Если учеба в радость.

Буквально через несколько дней в школах начнутся осенние каникулы.

А потому на Минщине подводят первые итоги учебного года. 

Все более популярной в Центральном регионе становится альтернативная система образования,

когда дети получают не только необходимые знания, но и осваивают внешкольный материал.

А педагоги ищут интересные подходы к преподаванию. 

Так, в одной из школ Борисова ученики получают духовное воспитание,

а также практикуют самоуправление, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Дети

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