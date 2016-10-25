Новости Беларуси. Форсирование водных преград отработали специалисты учебного центра белорусской армии. Упражнения заключались в вождении плавающего транспортера в непростых условиях и переправе тяжелых грузов.

Комплексная тренировка по маневрированию на воде прошла на машине ПТС-2, которая обладает отличными вездеходными качествами. Танковый двигатель в 710 лошадиных сил позволяет облаченной в сталь амфибии разгоняться до 60 км/час, перевозить десант и переправлять тяжелую технику. К слову, один из этапов занятия – переправа армейского ЗИЛа через водоем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артур Янукович, водитель-механик ПТС-2:

Машина не просто одна из инженерных машин, это машина-амфибия. С грузом в 12 тонн идет вполне уверенно. Маневренность не уступает, когда машина не загружена, то есть ты едешь в обычном режиме, не волнуешься, что у тебя сзади груз и с тобой может что-нибудь случиться. Ты себя чувствуешь не как капитаном машины инженерной, а как капитаном маленького судна.