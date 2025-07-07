В Минской области к купальному сезону подготовлены 106 пляжей

На этой неделе в Беларуси ожидается повышение температуры и теплая погода. К купальному сезону в Минской области подготовлено 106 пляжей. Приведены в порядок прибрежные зоны на 19 водоемах, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Преобразилась и зона отдыха в Жодино. По периметру пляжа демонтировали старое бетонное ограждение. Теперь здесь живая изгородь из 400 деревьев. Работы провели в рамках республиканского субботника: установили новое детское игровое оборудование, воркаут-площадку с тренажерами, обновили малые архитектурные формы. Главная изюминка этого сезона – светодиодный плавающий фонтан – подарок жителям Жодино ко Дню города и Дню Независимости.

Юрий Рабецкий, директор Жодинского объединения жилищно-коммунального хозяйства: За счет субботника, денег, которые собирают жители нашего города, принято решение. В настоящий момент проходит монтаж плавучего фонтана, который будет установлен рядом с пляжем. Там он будет с подсветкой, будет стоять погружной насос, который будет подавать воду на распылители. 17 форсунок, центральная высокая, где-то порядка 12 метров струя, и плюс 16 струй боковых, которые будут создавать эффект плавучего фонтана.

Юрий Гуминский, председатель Жодинской городской организации ОСВОД:

Все для отдыха людей как бы здесь предусмотрено. В плане безопасности – жодинский спасательный пост на пляже городском. Сам пост оборудован и обеспечен всем необходимым для спасения людей. Укомплектован обученными матросами-спасателями. Установлены все таблички. Для детей оборудована купальня.

Для мониторинга безопасности людей установлены камеры видеонаблюдения. Спасатели напоминают о правилах поведения на воде: не оставлять детей без присмотра, купаться только в специально оборудованных местах, не заплывать за буйки и не заходить в воду в нетрезвом состоянии.