В Минской области ведут подготовку жилфонда и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Уже выполнена значительная часть комплекса работ, включая ремонт систем отопления, теплоизоляции и электрооборудования. Кроме того, переложили более 30 километров водопроводных сетей, отремонтировано порядка 40 артскважин, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Ведутся работы и на объектах в Борисовском районе. Здесь к сезону холодов готовят жилфонд: утепляют фасады, подвалы, чердаки, меняют входные группы, ремонтируют кровлю, инженерные сети и котельные, формируют резерв топлива. Работы находятся на постоянном контроле. Главная задача – в будущем минимизировать риски аварий.

Николай Прокурат, заместитель директора по жилищным вопросам УП «Жилье»:

На сегодня выполнена система отопления домов – 228, осталось выполнить 448. По тепловым пунктам и узлам у нас выполнено 152, остается 356.

Предприятия ЖКХ центрального региона выполнили профилактический ремонт систем отопления более 1 200 жилых домов. Получить паспорта готовности объекты должны до начала сентября.