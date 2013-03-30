В Минске открылось новое общежитие квартирного типа для студентов иняза

Новости Беларуси. Очередных новосёлов приняла столичная студенческая деревня. На этот раз в новом здании будут жить студенты Минского лингвистического университета.

Восемнадцатиэтажная постройка, скорее напоминающая элитную гостиницу, рассчитана более чем на тысячу мест. В распоряжении молодежи - учебные классы, тренажерный зал, столовая и даже стоматологический кабинет. Всего в здании - полторы сотни блоков с комнатами улучшенной планировки с отдельными кухней и санузлом.

Нынешнее общежитие стало пятым по счету. В 2014 году планируют открыть еще одно - на 2 тысячи мест. К этому времени студенческая деревня позволит практически решить проблему с жильем для иногородних и иностранных студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Это общежития квартирного типа. Практически домашние условия плюс помещения для организации досуга и подготовки к учебе.

Наталья Баранова, ректор Минского государственного лингвистического университета:

Мне доводилось бывать в студенческих общежитиях в самых разных странах мира: и в США, и в Канаде, и в Китае, и в Японии. Хочу сказать, что такого замечательного общежития я не видела нигде. Хорошего видела много, а вот такого, в котором все предусмотрено, я не видела.

То ли бизнес-центр, то ли элитная гостиница. В то, что это здание – общежитие, верится с трудом.

Открывали его 30 марта первые лица страны. Вице-премьера у порога встречали хлебом-солью и песнями. Интернациональный хор здесь не случайно. Жить в общежитии будут не только белорусские студенты.

В общежитии - больше тысячи мест. Почти аll inclusivе. Комнаты этого общежития – место для экскурсий. На 18 этажах полторы сотни блоков. Причем количество не отстает от качества. В комнате – по два-три человека. Улучшенная планировка. На кухне электроплиты. Кстати, интернет здесь бесплатный. Есть тренажерный зал и даже стоматологический кабинет.

Лингвистический свое право на общежитие заслужил. Положение с жильем для студентов в прошлые годы у вуза было критичным. Новое здание позволит полностью решить проблему. К тому же, вместе с белорусскими студентами жить здесь будут и иностранцы. Еще и языковая практика, не выходя из дома.

Нынешнее общежитие – пятое по счету. Причем, новые общежития открывают в срок. В прошлом году, к примеру, заселили БГУИР. В следующем году достроят еще одно. Тогда же и полностью закончат строительство студенческой деревни.

Анатолий Тозик, вице-премьер Республики Беларусь:

Для таких условий нужно искать какое-то другое название: то ли студенческий дворец, то ли отель студенческий… Но никак не общежитие в том понимании, к какому мы привыкли. Это изумительный комплекс. Мы еще спортивную составляющую со временем усилим. Здесь будет также поликлиника.

В следующем году весь комплекс сможет принять до 11 тысяч человек. Этого хватит, чтобы решить проблему нехватки студенческого жилья полностью. Но, по словам вице-премьера, за такой подарок страна рассчитывает на отдачу со стороны уже самих студентов.