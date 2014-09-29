Новости Беларуси. Последние водные па и пируэты. В Минске завершился сезон фонтанов. Большинство столичных гейзеров отключили 28 сентября в 7 часов вечера. Самые красивые и масштабные на площади Независимости и возле Театра оперы и балета порадовали минчан и гостей столицы до 21.00.

Сразу после закрытия сезона начнется подготовка фонтанов к началу нового. Сотрудники «Минскзеленстроя» законсервируют оборудование на зиму, снимут фильтры и насосы, отремонтируют неисправные трубопроводы. Уже в мае все рукотворные гейзеры снова вернутся в строй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Андрея этот фонтанный сезон – первый. Всего полгода, как молодой человек окончил БГУИР, став дипломированным инженером. Запустить одну из самых ярких достопримечательностей Минска, фонтаны, ему пока не посчастливилось. Зато выпала честь завершить летний сезон.

Андрей Сидорович, инженер участка эксплуатации городских фонтанов УП «Минскзеленстрой»:

Когда включение фонтанов — это как приход весны, какой-то праздник, видишь, как радуются дети, твоя работа приносит кому-то радость. Когда отключаются в конце сезона, немножко грустно.

Чтобы остановить работу минских фонтанов, достаточно одного нажатия клавиши. Отключить водное шоу в нужный час поможет специальная программа.

Андрей Сидорович:

Фонтан возле Дворца Спорта один из немногих, который управляется с компьютера, также можно включить подсветку, музыку. Отключается он также автоматически.

Для сотрудников «Минскзеленстроя» осень – горячая пора. Пока не наступили заморозки, рукотворные гейзеры нужно помыть, само оборудование законсервировать до весны. На счету столичного предприятия более 30 фонтанов. Среди них и самый большой — у театра оперы и балета, и самый мощный — в парке Победы. Струи «Паруса» бьет в высоту до 30 метров. К слову, чтобы почистить его к зиме, специалистам приходится приложить немало усилий.

Василий Луферчик, заместитель начальника технического отдела УП «Минскзеленстрой»:

Фонтан «Парус». Его специфика в том, что он находится на озере. Здесь надо садиться в лодку, плыть туда.

В будущем сезоне Минск украсит еще один фонтан. У стелы «Минск – город-герой». Он удивит необычным дизайнерским решением, вода в струях будет бить каскадом. Чтобы увидеть его в действии, минчанам осталось только дождаться весны.

Минчане:

Фонтан ассоциируется с летом. То, что отключают, очень жаль, значит уже наступает осень.

Меньше радости, потому что смотреть на воду – это как смотреть на вечность. Это будет очень симпатично и очень красиво.

Хочется взгрустнуть. Конец лета, конец тепла, осенняя погода.

Фонтан – это семейный поход. Ребенку нашему очень нравится.

Мы будем ждать, когда опять включат фонтаны.