В Минске завершается заселение студентов в общежития – какие условия предлагают ребятам?

Учебный год для столичных студентов начался с новоселья, к слову, многие первокурсники – иногородние. Традиционно именно их в первую очередь обеспечивают комнатами. Так, только в студенческом городке в этом году сразу 8,5 тысячи человек заселятся в общежития, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из них уже въехали.

Диана Межуева учится на пятом курсе факультета английского языка МГЛУ. И все студенческие годы студентка проживает в общежитии по улице Чюрлениса, 5. Эти стены давно стали родными. Красиво, уютно, чисто. Комфорт чувствуется уже при входе в здание.

Диана Межуева, студентка Минского государственного лингвистического университета:

Условия вообще шикарные, потому что в блоке есть своя кухня, душ, туалет, комнаты и столы для учебы. Все, что нужно, все присутствует. Считалось раньше, что общежитие – что-то такое неизведанное, а тут приходишь, будто к себе домой.

Ксения Болоболова в 2024 стала студенткой года МГЛУ. Кажется, тогда поддерживали все. Особенно в общежитии. Здесь все, как одна большая семья. Вместе готовились и оттачивали мастерство и даже создавали образ.