В Минске заложили капсулу будущего бизнес-центра «Футурис»

Два остроконечных шпиля с парящим гигантским шаром из золотистого стекла. Так будет выглядеть 25 этажное здание высотой в 103 метра. Оно не имеет аналогов ни в Беларуси, ни за рубежом. Многие инженерные решения уникальны. Причем при строительстве приоритет будет Отдан белорусскому оборудованию и материалам. На 25 этажах разместятся офисы и торговые помещения.

Пока что виртуальный городской пейзаж станет реальной застройкой Минска. Офисы, магазины, места отдыха и развлечений в ближайшее время возведут на пересечении проспекта Независимости с Минской кольцевой. «Восточные ворота Минска» вырастут здесь буквально через три года. Этот торгово-развлекательный центр уже нарекли одним из самых амбициозных инвестпроектов последних лет. В его основании будет храниться капсула с посланием потомкам.

«Футурис» не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом. Многие инженерные решения уникальны. При строительстве объекта – приоритет белорусскому оборудованию и материалам. Но будут использоваться и импортные материалы, в частности, высокоскоростные лифты, энергоэффективное стекло. Ведь как отметил инвестор, в европейской столице должно быть все самое лучшее.

Здесь найдут работу почти полторы тысячи человек. Кроме деловых зон вокруг центральной башни будут семейные рестораны, галереи бутиков, кафе с водопадом, детские площадки. Силуэт здания будут венчать два остроконечных шпиля с парящим между ними гигантским шаром из золотистого стекла. Все это обойдется в 70 миллионов долларов. Срок окупаемости этих денег по расчетам инвесторов – менее 6 лет.

Ольга Юруть, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.