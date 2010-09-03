Велоспорт. Вуэльта: в генеральной классификации по-прежнему без изменений

Участок протяженностью 151 километр от Каравака-де-Крус до Мурсии быстрее всех преодолел норвежец Тор Хушовд.

Лучшим из белорусов стал Константин Сивцов. Он финишировал в основной группе и расположился на 39 позиции, уступив победителю менее 7 секунд. Не сложилась гонка для Евгения Гутаровича и Бронислава Самойлова. Белорусы разместились за пределами первой сотни на 140 и 171 местах соответственно.

В генеральной классификации по-прежнему без изменений. Желтую майку лидера сохраняет бельгийский гонщик Филипп Жильбер. Ближайший из белорусских преследователей Константин Сивцов занимает 30 строчку, уступая бельгийцу 3 минуты и 1 секунду.

Александр Карась, телекомпания СТВ.